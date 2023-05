Alpens Notlage bei der Unterbringung von Geflüchteten Wohncontainer für Geflüchtete – gemischte Gefühle in Menzelen

„Hier verkehren drei Busse am Tag und es gibt keine Geschäfte. Was sollen diese Menschen hier den ganzen Tag machen? Gibt es keine anderen Lösungen?“, lautete die erste Frage aus dem Publikum. Andreas Rösen, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales im Rathaus, machte gleich deutlich, dass es um eine reine Info-Veranstaltung gehe ohne „Wünsch-Dir-Was-Charakter“: „Wir sind nicht mehr in der Situation, darüber nachzudenken, was sinnvoller ist und was nicht. Wir sind in einer Notlage.“ Durchschnittlich vier Personen mit Flüchtlingsstatus kommen jede Woche in Alpen an. 300 von ihnen leben bereits hier, mindestens 94 kommen noch.