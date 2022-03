Berufliche Qualifikation in Alpen und Rheinberg : Ausbildungspartnerschaft besiegelt

Ausbildungs-Partner (v.l.): Robert Buckstegen (Solvay), Florian Otter (Norgren) und Holger Wesling (Solvay) bringen ihr jeweiliges Knowhow ein. Foto: IMI

Alpen/Rheinberg Norgren in Alpen und Solvay in Rheinberg kooperieren zur Sicherung des Nachwuchses an Fachkräften. Beide profitieren vom jeweils anderen.

IMI Norgren in Alpen als namhafter Hersteller von Antriebs- und Fluidtechnik und Solvay in Rheinberg, führendes Chemieunternehmen, haben vertraglich eine Ausbildungs-Kooperation vereinbart. Das hat IMI Norgren mitgeteilt. Beide Unternehmen wollen sich über betriebliche Ausbildung ihren Fachkräfte-Nachwuchs sichern.

Mit der Ausbildungs-Kooperation kann IMI Norgren künftig auch Mechatroniker ausbilden und Solvay in Rheinberg wiederum Industriemechaniker. Beide Betriebe bieten den Teil an, den das jeweils andere Unternehmen bislang nicht im Ausbildungsprogramm hat. So lernen künftige Industriemechaniker bei Norgren Grundlagen der Metallbearbeitung wie Drehen und Fräsen, dafür übernimmt Solvay bei der Ausbildung von Mechatronikern den elektrotechnischen Teil.

„Unsere Kooperation startet im September“, sagt Florian Otter, Ausbildungsleiter bei Norgren. „Für die Herstellung unserer Produkte, aber auch für unsere automatisierten Herstellungsanlagen benötigen wir Fachkräfte, die in der Lage sind, Anlagen weiterzuentwickeln, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen“, Otter.

Eva Niemann, Managerin Manufacturing Engineering bei Norgren, sieht‘s so: „Nicht nur unsere Produkte werden immer elektronischer. Der Anteil an Steuerungs- und Kommunikationstechnologien sowie Sensortechnik wächst ständig.“ Norgren automatisiere seine Fertigungslinien selbst und brauche immer mehr Personal, das in Steuerungstechnik oder für den Einsatz von Industrierobotern (Cobots) ausgebildet sei.

Für September hat die Norgren noch freie Ausbildungsplätze.

(bp)