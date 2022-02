Karneval und Pandemie am Niederrhein : Narren können noch auf den Veener Karnevalszug aufspringen

Den Rosenmontagszug in Veen gab es vor einem Jahr nur im unbewegten Minaturformat. Diesmal geht es, noch recht klein zwar, aber wieder rund im Krähensorf. RP-Archivfoto: arfi Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Es gibt bei de Veenze Kräje noch Karten für den Rosenmontagszug und eine Büttensitzung auf dem Spargelhof Schippers. Nur das Wetter kann das bunte Treiben noch umblasen. Die Zahl 13 soll dem Narrenvolk Glück bringen.

Die Landesregierung hat die Zügel in der Pandemie rechtzeitig vor den dollen Tagen gelockert. „Das ist natürlich ein erfreulicher Umstand und bestätigt uns in unserem Bemühen, von der Session zu retten, was zu retten ist“, sagt Peter Schweden, Sprecher des Elferrates de Veenze Kräje, hörbar erleichtert. „Wir haben Glück gehabt. Es läuft in die Richtung, die wir uns erhofft haben. Es hätte auch anders kommen können.“ De Kräje haben, anders als die allermeisten Karnevalsvereine in der Region, trotz besorgniserregender Infektionszahlen an ihren zwei Büttensitzungen und am Rosenmontagszug festgehalten. Beides geht im Keinformat und nach der 2G-plus-Regel auf dem Spargelhof über die Bühne.

Wer möchte, kann noch auf den närrischen Zug im Krähendorf aufspringen. Vor allem für die erste Büttensitzung am Freitag, 25. Februar, um 19.11 Uhr, gibt es noch viele Karten. Der Bütten-Samstag am Abend danach dagegen ist „komplett ausverkauft“. Auch für den Rosenmontag – ein Schwung Karten ging unter der Hand weg wie warme Semmeln – ist noch was zu machen. Es sind noch nicht alle Karten – fünf Euro das Ticket – weg. Ein Blick auf die Homepage www.karneval-veen.de lohnt sich.

13 Gruppen werden am Rosenmontag auf den Rundkurs auf dem Spargelhof Schippers gehen. Am Wochenende haben die Kräje ihre obligatorische Wagenbauer-Rundfahrt unternommen – coronagerecht, versteht sich. „In Kleingruppen und nicht im großen Bus. Wir waren in großen Hallen, wo Abstand kein Thema ist“, so der Elferratsprecher. Bei der Gelegenheit wurden letzte Details für einen sicheren Ablauf am Rosenmontag besprochen und die Wagen-Nummern von 1 bis 13 vergeben. Im Zug seien drei ziemlich stattliche Gefährte neben dem XXL-Mercedes des Elferrates – Kategorie ausladend, aber flach.

Security und Schippers-Personal werden am Eingang zur Narren-Arena den Corona-Status der Jecken checken. Über die Finanzierung des Treibens machen sich de Kräje keinen Kopf mehr. „Die steht“, sagt Peter Schweden.

Dass de Veenze Kräje sich nun, trotz aller Zweifel, gut in der Spur sehen, sei nicht nur ihrem Mut zur Lücke und ihrem ausgeprägten Hang zum Anpacken geschuldet. „Anders als andere Karnevalsvereine setzen wir allein auf eigene Kräfte und müssen keine, in der Pandemie kaum kalkulierbare finanzielle Risiken eingehen“, so Schweden. Und man sei, anders als die Organisatoren des Zuges der Kinder in Alpen, nicht auf den Losverkauf für Wurfmaterial angewiesen.

„Wir haben außerdem im Rathaus großartige Unterstützung, auch wenn man uns dort ein schlüssiges Hygienekonzept abverlangt hat“, so Schweden weiter. „So etwas ist im Dorf Veen vielleicht auch leichter umzusetzen als in Städten wie Rheinberg oder Xanten.“

Das Einzige, was die Veener jetzt noch umwerfen könnte, ist das Wetter. Das haben selbst die mutigen Kräje nicht in der eigenen Hand. Aber die Aussichten sind freundlich.

(bp)