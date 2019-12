Der Milchvertrieb : Der Milchmann, der auch Platzwart war

Heinrich Bosch fuhr Anfang der 1950er Jahre die Milch mit dem Fahrrad aus – am Hinterrad eine Halterung für die Blechkanne. Foto: NN

Menzelen Klimaneutral: Zu Beginn der 50er Jahre fuhr der Milchmann in Menzelen noch Fahrrad.

Im Wirtschaftswunderdeutschland holte sich die Hausfrau die frische Milch nicht aus dem kühlen Supermarktregal, sondern ließ sie sich in der Regel vom Milchmann ins Haus bringen. Heinrich und Gertrud Bosch brachten in den 1950er Jahren die Milch in 20-Liter-Kannen auf Spezialrädern zu ihren Kunden. Das Abstrampeln hat sich ausgezahlt. Schon um das Jahr 1960 hat sich das Ehepaar dann ein motorisiertes Dreirad mit eingebautem Milchtank geleistet. Auf den Seitentüren war gut zu lesen, wer da im Dienst der Bürger so modern und verlässlich unterwegs war.

Fritz Nühlen, der die Geschichte des Milchvertriebs aufgeschrieben hat, liefert nicht nur die nüchternen Fakten. Er lässt auch mit einem kleinen Porträt den Milchmann wieder lebendig werden. Heinrich Bosch, den man hauptsächlich in blau-weiß gestreifter Jacke kannte, galt als freundlich und hilfsbereit, war in den Vereinen wie der Walburgis-Bruderschaft und beim SV Menzelen gern gesehen.

Bei Festen stimmte er des öfteren ein in den Gesang. Sein Lieblingslied: „Hohe Tannen“. Die Strophe, in der Rübezahl die Keule schwingt, um Hader und Zwietracht zu zerschlagen, habe er am liebsten gesungen und dabei mit der Faust den Tisch erzittern lassen. Und als Platzwart des SVM steht er dafür, dass Pöbeleien gegen den Schiedsrichter schon 1950 nichts Ungewöhnliches waren.