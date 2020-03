Wasserwerk und Nabu : Meisen gegen den Prozessionsspinner

Niederrhein Das Kommunale Wasserwerk setzt im Kampf gegen den Plagegeist auf dessen natürliche Feinde.

Der Chemiker sagt: „Ähnliches löst sich in Ähnlichem“. So ist es auch in der Natur. Rotkehlchen, Blaumeise und Meisen sollen den Eichenprozessionsspinner bekämpfen. Ein Meisenpärchen frisst und verfüttert bis zu 150 Kilogramm Raupen im Jahr. Das möchte sich das Kommunale Wasserwerk (KWW) am Wasserwerk Xanten zu Nutze machen. Der recht junge Eichenwald war zuletzt vom Eichenprozessionsspinner heimgesucht worden. Aufgrund des jungen Alters fehlt den Bäumen Totholz und Baumhöhlen als Brutmöglichkeit für kleine Nützlinge wie Meisen. Dem wird nun nachgeholfen. Der Jagdpächter hängt in Zusammenarbeit mit Naturschutzbund und dem Kommunalen Wasserwerk rund 50 Nisthilfen auf, die zum größten Teil von der Nabu-Ortsgruppe Xanten gebaut worden sind. Auch die jährliche Reinigung soll durch die Ehrenamtler erfolgen. Auf dem Foto (von links) Volker Steck (Nabu), Hermann Scholten mit Enkel Leo (Jagdgenossenschaft), Horst Redmer (Nabu), Georg Tigler (KWW) und Theo Verhuven (Jagdpächter). Foto: KWW