Vorstoß für „armutssensible Jugendarbeit“ Pfadfinder wählen Alpenerin an die Spitze des Bezirks Niederrhein

Die Alpenerin war bisher Gruppenleiterin in ihrem Heimatstamm St. Ulrich und hatte im Arbeitskreis der Wölflingsstufe erste Bezirksluft geschnuppert. Britta Hofmann war neben ihrer langjährigen Leitungstätigkeit drei Jahre lang im Vorstand des Stammes Janusz Korczak in Emmerich. Zuletzt war sie als Referentin für die Organisation des großen Aktionstages anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bezirks mit 800 Teilnehmenden Mitte Juni in Sonsbeck zuständig. Auch Amtsvorgängerin Juliane Krysmalski (28) freute sich über das Wahlergebnis: „Ich bin froh, dass ich mein Amt in gute Hände übergeben kann und die Aufgaben wieder auf mehrere Schultern verteilt werden können.“ Sie wurde mit Beifall bedacht.