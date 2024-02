Nach Dauerregen und Hochwasser Lineg weist auf steigende Grundwasserstände hin

Die Hochwasserlage am linken Niederrhein bleibt nach Einschätzung der Lineg angespannt. Als Gründe dafür gibt die Entwässerungs-Genossenschaft rekordhohe Niederschläge sowie einen lang anhaltenden überdurchschnittlich hohen Wasserstand im Rhein an. „Mit Blick auf die Niederschläge in den vergangenen Tagen ist nicht von einer kurzfristigen Verbesserung der Situation auszugehen“, heißt es. Der Deutsche Wetterdienst habe für NRW vor gebietsweisem Dauerregen mit Mengen von 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter gewarnt, für Teile von NRW gab es eine Unwetterwarnung vor teils ergiebigem Dauerregen mit 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter.