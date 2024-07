Kreisjägerschaft warnt Liebesblinde Rehe werden zum Verkehrsrisiko

Falls es doch zu einem Unfall kommt, sollte unbedingt die Polizei verständigt werden. Die Beamten kontaktieren dann den zuständigen Jagdausübungsberechtigten. „Auch wenn am Fahrzeug kein Schaden entstanden und das Tier weggelaufen ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer den Unfall nicht meldet.“ Die zeitnahen Nachsuchen angefahrener Tiere liegen den Jägern sehr am Herzen, da die Tiere durch innere Verletzungen sonst oft qualvoll verenden. Zu diesem Zweck stehen in allen Jagdrevieren im Kreis Wesel Hundegespanne zur Verfügung, die schnell helfen können.