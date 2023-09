Vorverkauf beginnt am Montag Niederrhein-Kabarett mit Stefan Verhasselt in Alpen

Bereits zum vierten Mal hat der Musik- und Literaturkreis Alpen den Niederrhein-Kabarettisten Stefan Verhasselt eingeladen. Am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr, tritt er im Foyer des Rathauses an der Rathausstraße 5 in Alpen auf. Mit feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor „philosophiert“ sich Stefan Verhasselt mit viel Wortwitz durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft. Und das immer oberhalb der Gürtellinie, mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zu Haus’.“