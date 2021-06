In Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten : Viele Brautpaare trauen sich noch nicht

Niederrhein Nachdem die Inzidenzzahlen im Kreis Wesel weiter gesunken sind, werden Hochzeitsfeiern wieder möglich. Die Redaktion hat sich bei Gastwirten umgehört. Fazit: Die Lust aufs Heiraten steigt. Warum die Unsicherheit aber noch überwiegt.

Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck Einige wenige Hochzeitsfeiern stehen in den nächsten vier Wochen im Waldrestaurant Höfer noch an. „Die meisten Feiern im Sommer wurden aber schon längst storniert“, erzählt die Betreiberin Friederike Höfer-Wolters. „Die Brautpaare wollen ohne Einschränkungen feiern. Eine geringere Gästezahl ist okay, aber Feiern ohne zu tanzen und auf Abstand für die meisten unvorstellbar.“ Und doch machten sich die wieder sinkenden Inzidenzwerte bei den Buchungen bemerkbar. Ein Brautpaar, das seine Hochzeit eigentlich abgesagt hatte, wolle nun doch feiern. Vier weitere, bei denen die Entscheidung noch offen war, hätten nun definitiv zugesagt, so Höfer-Wolters. „Wir haben den Paaren die Option gelassen, bis zum Schluss kostenlos zu stornieren, weshalb unsere Auftragsbücher doch einige Hochzeits-Termine enthalten.“ Gern genutzt werde die Möglichkeit, draußen zu feiern. Dafür hat die Betreiberin vor zwei Wochen einen Hochzeitspavillon bauen lassen. „Unser Schreiner hat an Trauungen im Frühjahr nicht mehr geglaubt, letztlich bauten er und seine Helfer bis Mitternacht am Pavillon, weil am nächsten Morgen um 11 Uhr schon die erste Hochzeit anstand“, so Höfer-Wolters. Sie betont, dass dieses Jahr auch spontane Feiern im Hause möglich seien. „Unser Team kann innerhalb weniger Tage eine Hochzeitsfeier organisieren.“ Angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher im kommenden Jahr empfiehlt die Betreiberin sogar eine spontane Feier in 2021.

Landhaus Gietmann in Veen Das Landhaus Gietmann hat zuletzt, als Außengastronomie wieder erlaubt war, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wieder standesamtliche Trauungen im Schlemmergarten und im Innenhof angeboten. Als die Inzidenz jetzt stabil weiter nach unten und die Sonne verlässlich sommerlich aufging, so Willy Gietmann, habe das Brautpaare beflügelt, den Bund fürs Leben einzugehen und das auch gebührend zu feiern. „Das Telefon steht nicht mehr still“, sagt der Gastronom, der nach eigenen Angaben „gut durch die Krise gekommen“ ist.Inzwischen seien Indoor-Gesellschaften wieder möglich. Tendenz steigend. Bis aber auch wieder Musik und Tanz erlaubt seien, warte er auf dezidiert grünes Licht. „Insgesamt ist die Verunsicherung noch groß“, so Gietmann, „wir tun, was erlaubt ist, gehen aber kein Risiko ein.“ Vom Personal her sei’s kein Problem auf Normalbetrieb hochzufahren. Die Paare würden unterschiedlich auf die „noch wacklige Lage“ reagieren. Manche würden jetzt voller Zuversicht in die Vorbereitung fürs Hochzeitsfest im Sommer einsteigen, andere weiter auf Nummer sicher gehen und die für August gebuchte Feier aufs nächste Jahr verschieben.