Hilfe aus Rheinberg und Büderich Lkw mit Spenden sind im Erdbebengebiet eingetroffen

Khaleel Hanini aus Wesel ist froh: Die ersten drei Lkw, die auf seine Initiative hin mit Unterstützung aus Rheinberg auf die Reise geschickt werden konnten, sind in der Türkei eingetroffen. Der in Obrighoven lebende Palästinenser musste nicht lange überlegen, als in der Türkei und in Syrien bei den Erdbeben alles zusammengebrochen war. „Wir haben für Spenden eine große Lagerhalle am ehemaligen Hotel Bürick in Büderich“, berichtete Hanini.