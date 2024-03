Fotos vom Niederrhein Die Obstwiese – uralt, knorrig und ewig schön

Rechtzeitig vor Frühlingsbeginn war’s Hans Glader, der mit seinen Bildern Appetit machen sollte auf Obst, das an hochstämmigen Bäumen und längst nicht mehr nur auf Bauernwiesen reift. Naturliebhaber wie in Alpen sind längst auf den Geschmack gekommen. Hier hat der Nabu mit Unterstützung der Politik am Dorfrand gar einen „Ratsbongert“ angelegt, der seit Jahren in Blüte steht, Bienen anlockt und immer mehr Frucht bringt. Hans Glader, dessen Zungenschlag die Herkunft Kärnten unschwer zu erkennen gibt, vermittelt den Wert der neuen alten Obstwiesen nicht nur mit seinen eindrucksvollen Aufnahmen. Er erzählt dazu auf höchst unterhaltsame Art lehrreiche Geschichten. Nicht nur über Äpfel und Birnen, sondern auch über markante, meist gefiederte Geschöpfe, die die knorrigen Bäume, zwischen denen häufig Kühe oder Schafe grasen, lieben und nun wieder fröhlich singend im Anflug sind. Ein seltener, daher höchst gern gesehener Gast ist der Steinkauz, der sich gern in Hohlräume alter Stämme einnistet. Auch auf Streuobstwiesen, die die Obstkelterei als Treiberin der blühenden ökologischen Bewegung in Hamminkeln mit mehr als 100 Bäumen vor wenigen Jahren selbst angelegt hat, haben sich schon Steinkauzpärchen zum Balzen eingefunden, wie Chefin Sabine van Nahmen mit Stolz berichtet. Der Freudengesang vom Gartenrotschwanz ist im Geäst gerade wieder zu hören, der Trauerschnepper singt auf den knospenreichen Ästen sein werbendes Lied, „bis die Frauen kommen“, weiß Hans Glader. Der Naturfotograf gewinnt sogar dem Fallobst im feuchten Gras eine überwältigende Schönheit ab, die Lust macht auf sortenreinen Saft vom Weihnachtsapfel, wie die verführerisch Rote Sternenrenette auch genannt wird. „Davon ist einst Adam im Paradies schon schwach geworden“, erzählt der launige Fotograf, der die Apfelsorte Kronprinz Rudolf aus seiner österreichischen Heimat an den Niederrhein gebracht hat. Die Flachlandregion mit ihren milden Wintern ist dem Kärntener wie dem Kronprinzen längst zur zweiten Heimat geworden.