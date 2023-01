Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Nachbarschaftsberatung ist nun allein Sache der Kommune

Insgesamt kümmerten sich zuletzt 80 Ehrenamtler um die Belange von hilfebedürftigen Menschen. Aber das Projekt war gleichermaßen von zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen geprägt: Tanzcafés ermöglichte Seniorinnen und Senioren in der Region gesellige Nachmittage und ein soziales Miteinander. Dazu gehören auch die Repair-Cafés und der Tag der Gesundheit in Sonsbeck, das Seelenwärmer-Telefon und das Demenzcafé in Alpen und der Kinoabend als Auftakt für eine Geschichtswerkstatt in Rheinberg.