Ehrenamtliche in der Notfallseelsorge beauftragt Erste Hilfe für die Seele

19 ehrenamtliche Notfallseelsorgende beginnen in den Kreisen Wesel und Kleve ihren Dienst. Wie der Evangelische KIrchenkeis Moers mitteilte, wurden sie damit in einem feierlichen Gottesdienst in der St. Walburgis Kirche in Alpen-Menzelen beauftragt. Ausgebildet hatten sie die beiden hauptamtlichen Notfallseelsorgenden, Kerstin Pekur-Vogt und Peter Bromkamp, während der vergangenen sechs Monate. Mit Pfarrerin Laura Bowinkelmann, im Kirchenkreis Moers in der leitenden Skriba-Position, gestalteten sie jetzt auch den ökumenischen Einführungsgottesdienst.