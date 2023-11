Wissenschaftliche Untersuchung Ehrenamt hat bei jungen Leuten einen guten Ruf

Zweite These: Engagement in Politik und Kirche sind in der Gunst junger Menschen eher ganz unten angesiedelt auf der Beliebtheitsskala. 27,2 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ihnen politisches Engagement in der Politik eher schadet. Ähnlich kritisch sieht’s für den kirchlichen Sektor (26,6) aus. Feuerwehr (3,7) und Sport (3,5) dagegen stehen kaum im Ruf, als uncool zu gelten. So engagieren sich die Hälfte aller Jugendlichen in Sportvereinen, 16,5 Prozent im Rettungswesen, aber nur 5,2 Prozent in der Politik.