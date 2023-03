Band Campus für Musiker ab 40 Eine Oase für spätberufene Rock’n’Roller

Wir sind in den Sing-Sing-Studios in Duisburg-Rheinhausen. Dimitri Ulshteyn und Nikolei Sapounov vermieten dort in einem Gewerbegebiet Probenräume. Auch Pierre Disko hat Räume angemietet. Der 56-jährige Moerser ist Profimusiker und ein erfahrener Musiklehrer. Nach seinem Studium der Jazz-Gitarre in den Niederlanden hat er rund 25 Jahre an der Moerser Musikschule unterrichtet und war mit Bands unterwegs, bevor er sich mit einer eigenen Musikschule selbstständig gemacht hat. Jetzt spielt sein Leben auf dem Band Campus. Mit dieser Idee trifft Disko (das ist kein Künstlername) den Nagel auf den Kopf: Er stellt Ü-40-Bands zusammen und coacht sie. Eine Rock’n’Roll-Oase für spätberufene Menschen, die das Reiheneckhaus abbezahlt haben und deren Kinder erwachsen sind und vielleicht zum Studieren weggezogen sind. Leute also, die sich in einer Lebensphase befinden, in der man sich Träume verwirklicht.