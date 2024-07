3000-Kilometer-Benefiztour Für krebskranke Kinder mit dem Rennrad bis nach Istanbul

Niederrhein · Bülent Sarikaya aus Rheinhausen bricht am Samstag zu einer Benefiztour auf. Er fährt in 30 Tagen 3000 Kilometer mit dem Rennrad bis nach Istanbul. Sein Ziel: Er will mindestens 10.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zusammenbekommen.

19.07.2024 , 15:00 Uhr

Bülent Sarikaya mit seinem Rennrad. Foto: BS

Für Bülent Sarikaya beginnt das große Abenteuer – Bülents Bike-Venture – am Samstagmorgen. Um 9 Uhr kommen Freunde, Familie, Bekannte und Mitglieder aus dem Team Rhein-Ruhr des Rennrad-Teams Rynkeby, dem auch Sarikaya angehört, zu ihm nach Hause. Um 9.45 Uhr bricht der Rheinhausener dann auf, auf dem ersten Stück noch begleitet von ein paar Freunden. Und dann geht es los: In 30 Tagen will der 49-Jährige bis nach Istanbul radeln. Fast 3000 Kilometer. Und das alles für einen guten Zweck. Bülent Sarikaya unternimmt diese Sponsorentour, um Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu generieren. 10.000 Euro hat er sich vorgenommen. „Jeder Cent mehr macht es noch besser“, sagt der Extrem-Radler. Von Duisburg aus fährt Sarikaya über Prag und Wien, weiter über Budapest und Bukarest, bevor es an die bulgarische Schwarz-Meer-Küste und dann weiter bis zur türkischen Metropole Istanbul geht. Dabei wird er 23.000 Höhenmeter überwunden haben. Es ist ein Abschnitt dabei, auf dem die Steigung über 30 Kilometer 5,2 Prozent beträgt. Eine mörderische Strapaze, zumal Bülent Sarikaya auf seinem Rennrad mit dickerer Gravel-Bike-Bereifung auch Gepäck dabei hat. „Auch als Privatperson möchte ich für meine soziale Verantwortung an der Gesellschaft aktiv einstehen“, schreibt Sarikaya. „Im Juli 2021 ging ich auf die Spenden-Sternfahrt nach Berlin, als ein Ereignis mein Leben noch mehr dem Kampf gegen den Krebs verschrieb: Am ersten Tag der Berlin-Rad-Tour erlag mein allerbester und langjähriger Freund seiner Krebserkrankung. Dieser Verlust dieses wunderbaren Menschen machte mir klar: Für den guten Zweck ab September 2021 zu starten ist genau die soziale Verantwortung, der ich nachkommen möchte, um etwas zu verändern.“ Im Herbst 2023 habe es einen bestimmten Moment gegeben, „der sehr stark in mir mein Vorhaben und Bedürfnis wieder wach rief, von Duisburg nach Istanbul mit dem Rad für den guten Zweck zu reisen“. Und genau auf dieser Fahrt befindet sich der Duisburger nun. Er hofft, dass möglichst viele Menschen sein Projekt mit Spenden unterstützen. Unternehmen können auch Sponsoring-Verträge mit dem Radler abschließen, dann kommt ihr Logo auf das Trikot. Das geht für die jetzt angelaufene Tour allerdings nicht mehr. www.buelents-bike-venture.de

(up)