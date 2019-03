Alpen/Rheinberg: Kiesgegner wollen von Behörden besser informiert werden

Rheinberg/Alpen Mit der Gründung des „Aktionsbündnis Niederrheinappell 2019“ (wir berichteten) hat sich eine Reihe von Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaft in erster Linie im Kampf gegen den Kiesabbau formiert.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Cleve und ihre Mitstreiter haben Gespräche mit den Parteien geführt: mit CDU, FDP und Landtagsmitglied René Schneider von der SPD, die Grünen seien ohnehin mit an Bord. Der Schulterschuss mit der Politik sei wichtig, so die Sprecherin.

Die Kiesgegner kritisieren grundsätzlich die Informationspolitik. „Natürlich kann man die Informationen alle im Internet finden, wenn man weiß, wann, wo und warum sie bereitgestellt werden“, so Denise Cleve. „Aber das weiß ja kein normaler Bürger. Deshalb fordern wir, dass die Bürger besser informiert werden, wenn vor ihrer Haustüre Kies gefördert werden soll.“ Was genau ist der Regionalplan, was der Landesentwicklungsplan? Welche Konsequenzen hat es, wenn der zeitliche Planungshorizont für den Abbau von Kies von 20 auf 25 Jahre hochgesetzt wird? Und welche, wenn auch außerhalb von Konzentrationszonen abgebaggert werden darf? „In Drüpt sind auch Flächen betroffen, die im Landschaftsschutzgebiet liegen“, so Denise Cleve, die unterstreicht: „Wir möchten ganz einfach besser informiert werden.“