Aktion der Sparkasse am Niederrhein Aktion Girocents beginnt am 1. August

(up) Am 1. August startet die 21. Staffel von Girocents. An dem Spendenprogramm nehmen aktuell rund 2600 Kunden der Sparkasse am Niederrhein teil. Dabei wird jeweils am Monatsende jedem Teilnehmer der Cent-Betrag, der rechts vom Komma des Girokontos steht, abgebucht. So füllt sich sechs Monate lang der Spendentopf mit durchschnittlich 7500 Euro. Das Geld wird dann anteilig nach den Ergebnissen des Spender-Votings an sechs ehrenamtliche Projekte ausgeschüttet.