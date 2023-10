Römisches Tagebuch Die Fußballschuhe vom Papst

Vatikanische Museen: da denkt man an die Sixtinische Kapelle, an Michelangelo, Raffael, an Statuen und Gemälde, halt an eines der größten Museen der Welt, das jeden Tag von rund 20.000 Menschen und eben auch von den Firmlingen aus dem Dekanat Xanten besucht wird (und die mit dem „Pilger-Ticket“ die gesamte riesige Warteschlange überholen durften).