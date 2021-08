Kunst in Alpen : „Nicht schwarz-weiß“ jetzt als Buch

Kunst in Alpen

Nicht alles ist, wie es scheint: Judy Bailey und Patrick Depuhl haben ihre Familiengeschichten nun fortgeschrieben und in eine neue Form gebracht. Foto: Depuhl

Alpen Judy Bailey und Patrick Depuhl aus Alpen-Menzelen haben aus ihrem sehr persönlichen Album „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ ein Buch gemacht. Dabei ist nicht nur die Form für das Erzählen eine andere.

Auf den ersten Blick können sie unterschiedlicher kaum sein: Judy Bailey stammt aus Barbados. Ihre Vorfahren haben die Sklaverei überlebt. Patrick Depuhls Wurzeln führen zu einem Lebensborn-Heim der SS. Doch es gibt vieles, was das Ehepaar, das mit den Kindern in Menzelen am Niederrhein lebt, miteinander verbindet: ihre Liebe zur Musik, ihr Glaube und drei wunderbare Söhne.