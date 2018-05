Rheinberg: Neun Stunden Rock und Punk im Zuff

Rheinberg Am Samstag, 26. Mai, geht es auf dem Zuff-Gelände hoch her. Um 15 Uhr beginnt dort das "Resistance Festival". Dabei gibt es vor allem Rock- und Punkmusik zu hören. Das Konzert findet im Zuff-Café an der Xantener Straße 99 statt. In der angrenzenden Halle verkaufen die Bands ihre Merchandise-Artikel. Somit muss viel auf- und umgeräumt werden, es kommt also eine Menge Arbeit auf die Veranstalter zu. "Aber zum Glück sind wir ja mit vielen Helfern gesegnet", sagt Sebastian Sturm, derzeitiger Leiter des Jugendzentrums Zuff.

So zum Beispiel reist die Gruppe "Naechte" aus München an. Das vierköpfige Ensemble hat die längste Anreise vor sich und spielt "irgendwo zwischen Punk und Hardcore", wie es auf ihrer Facebook-Seite heißt. Andere Bands haben im Jugendzentrum Zuff ein Heimspiel, so wie beispielsweise "Allgemeines Denkvermögen" (ADV). Die erfahrene Formation spielt deutschen Punkrock und besteht bereits seit zwölf Jahren. Stolz darf der Zuff auch darauf sein, "The Pariah" nach Rheinberg gebracht zu haben. Die aus fünf Männern bestehende Truppe will in ihren Songtexten auf Dinge hinweisen, die ihrer Meinung nach verändert werden sollten. "The Pariah" weist bereits mehr als 3000 Facebook-Follower auf und kann somit gut und gerne als die bekannteste aller vertretenen acht Bands gelten. Außerdem auf der Zuff-Bühne stehen "Remained", "Never Grown Up", "In Welten", "Hostile" und "Up North".