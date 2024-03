Neues Geschäft in Alpen Einfach mal die eigenen Sachen ins Schaufenster legen

Alpen · Bei „Rent your Rack“ in der Rathausstraße 4 in Alpen kann man sein eigenes Regal mieten und dort dann Waren anbieten. Damit möchte Inhaberin Jacqueline Blümel allen die Gelegenheit bieten, selber zu Verkäufern zu werden.

07.03.2024 , 13:31 Uhr

In Alpen gibt es ein neues Geschäft, das Jacqueline Blümel eröffnet hat. Sandra Spandick nutzt das Angebot. Foto: Erwin Kohl

Von Erwin Kohl