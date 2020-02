Neues Beratungsangebot in Rheinberg : Hilfe für die private Energiewende

Rheinberg Die Verbraucherzentrale bietet demnächst im Rheinberger Stadthaus eine Beratung zum Energiesparen und zur Gebäudesanierung an.

Welche Fenster die richtigen sind, wie dick eine Dämmung sein muss, wie hoch der Energieverbrauch des eigenen Hauses ist oder welche Förderung möglich ist – all diese Fragen hinsichtlich des Energiesparens können in Rheinberg zukünftig auch im Stadthaus gestellt werden. Die Verbraucherzentrale NRW wird im Raum 144 fortan an jedem letzten Donnerstag im Monat eine Beratung zur Gebäudesanierung und zum Energiesparen für private Haushalte anbieten.

Das Ganze sei als Ergänzung zum bestehenden, eigenständigen Angebot zu verstehen. „Die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist ein weiteres Standbein, um mehr Menschen zu erreichen und Informationen bündeln und zu fokussieren“, sagte Paus. Häufig würden nur die kommunalen Liegenschaften betrachtet, „aber die machen halt nur ein Prozent des Gebäudebestandes in Rheinberg aus“, so Paus. Unter dem Aspekt Klimaschutz bringe es mehr, die übrigen 99 Prozent zu betrachten. Zu dem Angebot selbst werde es eine Broschüre geben, die im Stadthaus ausliegen wird.

Der Diplom-Ingenieur Dietmar Bernhardi wird die Beratung vor Ort durchführen. Dabei will er möglichst individuell auf die einzelnen Fälle und Fragen eingehen. „Die Vorstellungen einer Familie, die sich ein Haus kauft, sind anders als die eines Ehepaares, das mit 86 Jahren fragt, was es sparen kann.“

Unterlagen, wie Heizkostenabrechnungen, solle man zur Beratung mitbringen, wenn es um Energiesparen geht. Die Energieberatung ist der vierte Standort im Kreis Wesel. Bislang wird sie in der Verbraucherzentrale an den Beratungsstandorten in Wesel, Dinslaken und Moers angeboten. „Die Nachfrage nach neutraler Beratung ist in den letzten zwei Jahren deutlich angestiegen, darum erweitern wir das Angebot“, ergänzte Akke Wilms, Energieberater der Verbraucherzentrale Wesel. Das erweckte Bewusstsein 2019 und das Klimapaket habe Menschen wachgerüttelt.