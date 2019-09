Heute erscheint der neue Kohl : Neuer Fall für Kommissar Born

Erwin Kohl aus Alpen hat mit „Dumm gelaufen, Martha“ einen neuen Roman vorgelegt. Auch wenn’s um Mord geht, soll Kohls 13. Niederrheinkrimi dem Leser spannendes Vergnügen bereiten. Foto: Armin Fischer

Alpen „Dumm gelaufen, Martha“: Der neue Niederrhein-Kkrimi von Erwin Kohl liefert Spannung und Diskussionsstoff.

Er hat es wieder getan. Erwin Kohl (58) kann es einfach nicht lassen. Von heute, Donnerstag, an ist der 13. Niederrhein-Krimi aus der Feder des Alpener Autors im Buchhandel erhältlich. Der Roman trägt den Titel „Dumm gelaufen, Martha“ und ist der dritte Band der beliebten Reihe um den Privatermittler Lukas Born. Im Interview mit der RP erklärt Kohl, was es damit auf sich hat.

Was ist in Ihrem aktuellen Roman dumm gelaufen? Und vor allem: Wer ist Martha?

Info Hier gibt’s jetzt den neuen Niederrheinkrimi Wann Ab heute im Buchhandel Titel Dumm gelaufen, Martha Wo Emons-Verlag Länge 240 Seiten Preis 10,90 Euro Bestellnummer ISBN-13: 978-3740806484

Erwin Kohl Martha ist eine liebenswerte ältere Dame, die in einer barrierefreien Wohnanlage in Rheinberg lebt und gerne „waldbadet“. Während sie in einem Wäldchen bei Labbeck einen Baum umarmt, wird wenige Meter entfernt ein Notar aus Wesel ermordet. Als Lukas Born sechs Wochen später die Leiche entdeckt, sind Marthas Erinnerungen längst verblasst. Sie verstrickt sich in Widersprüche, die Polizei glaubt ihr nicht. Ganz im Gegensatz zum Täter, für den sie eine große Gefahr darstellt. Dumm gelaufen, Martha.

Viele Ihrer Romane beruhen auf realen Gegebenheiten. Ist das in Ihrem aktuellen Fall auch so?

Kohl Ja. Es gibt auch für Krimiautoren Fortbildungsveranstaltungen. Bei einer solchen habe ich den Vortrag eines Oberstaatsanwaltes aus Frankfurt besucht. Er schilderte einen wahren Fall, der so unglaublich ist, dass ich seitdem darauf brenne, ihn als Grundlage für einen Roman heranzuziehen. Das Geschehen ließ sich nach anfänglicher Skepsis auch gut auf den Niederrhein übertragen. Aber dann tauchte ein unerwartetes Problem auf: Ich hatte mich zu sehr an die reale Vorlage gehalten und den perfekten Mord beschrieben.

Dumm gelaufen, Erwin Kohl.

Kohl Kann man so sagen. Schließlich habe ich ja noch einen Ermittler, der beschäftigt sein will. Ich habe acht Wochen gegrübelt, wie ich aus dieser Nummer wieder herauskomme. Während eines Urlaubs in Kroatien war dann der Kopf frei und die Lösung lag vor mir. Wie die aussieht, wird allerdings nicht verraten.

Laufende Ermittlungen, ich verstehe. Können Sie denn etwas zu der grundsätzlichen Thematik sagen?

Kohl In Deutschland gilt der Rechtsgrundsatz „Ne bis in idem“, was sinngemäß bedeutet: Niemals für das Gleiche. Wenn ein mutmaßlicher Täter aufgrund von Verfahrensfehlern oder unzulässigen Beweismitteln freigesprochen wird, kann er niemals wieder für diese Tat erneut vor Gericht angeklagt werden. Experten schätzen, dass hierzulande derzeit etwa 300 Tötungsdelikte für immer straffrei bleiben. Es klingt paradox: Wir leben in einem Rechtsstaat, der unter Umständen Mörder schützt.

Eine Lücke im Gesetz?

Kohl Jein. Ohne diesen Rechtsgrundsatz könnte es durchaus passieren, dass Unschuldige immer wieder vor Gericht gestellt werden und man ihr Leben dadurch ruiniert. Diese Thematik bietet sicherlich Stoff für abendfüllende Diskussionen. Mir als Autor schafft sie die Grundlage für eine spannende Geschichte, in der nichts so ist, wie es scheint.

Ein Grund für die Beliebtheit von Regionalkrimis ist die Tatsache, dass die Leser die Handlungsorte kennen. Wo spielt denn Ihr neuer Roman?