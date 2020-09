Wolfgang Riedel tritt ab : Wechsel in der Rheinberger Polizeiwache

Rheinberg Hauptkommissar Wolfgang Riedel ist nicht mehr Leiter der Polizeiwache Rheinberg. Er sei gefragt worden, ob er eine andere Führungsaufgabe innerhalb der Kreispolizeibehörde Wesel übernehmen wolle und habe zugestimmt, sagte der Polizeibeamte.

(up) Der 56-jährige Xantener wurde vor drei Jahren Nachfolger von Willi Giesen, der damals in den Ruhestand ging. Wie ein Polizeisprecher sagte, stehe ein Nachfolger für Wolfgang Riedel bereits fest. Er soll in nächster Zeit vorgestellt werden. Die Polizeiwache am Kirchplatz bleibe auf jeden Fall bestehen, so der Sprecher.