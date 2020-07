Modeboutique erweitert Angebot : Postfiliale zieht ins Orsoyer Frauenzimmer

Corinna und Sandor Varga kümmern sich in der Modeboutique Frauenzimmer jetzt auch um Post-Kunden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg In der Boutique an der Kuhstraße kann man jetzt auch Briefmarken kaufen und Einschreiben aufgeben. Ab August soll es in dem Orsoyer Modegeschäft auch eine Lotto-Annahmestelle geben.

Briefe, Pakete, Postwertzeichen – alles das ist ab sofort wieder im Orsoyer Ortskern zu finden. Am Mittwoch, 1. Juli, eröffnete Corinna Varga an der Kuhstraße 20 eine Postfiliale. An gleicher Stelle betreibt sie seit gut sieben Jahren ihre Boutique Frauenzimmer.

Mode und Post – geht das denn zusammen? Warum nicht, dachten sich Corinna Varga und Ehemann Sandor schon, als die frühere Postfiliale bei Lotto Peters vor zwei Jahren schloss. Doch dann zog der Postshop in den Edeka-Supermarkt Daniels am Orsoyer Ortsrand. „Noch vor Corona kam dann die Anfage von der Deutschen Post, ob wir uns vorstellen können, einen Postshop zu eröffnen“, erinnert sich Corinna Varga. Da habe sie nicht lange gezögert und zugesagt.

„Wir wollen zur Belebung des Ortskerns beitragen, damit dieser nicht zum reinen Wohnquartier wird“, betont Sandor Varga und spielt damit auf die Schließung von Bäckerei Schmitt und Café Münster an.

Frank Dieker ist Kunde und wohnt gleich um die Ecke. Er findet den neuen Postshop genial. „Auf diese Weise werden kleine Geschäfte aufgewertet, außerdem belebt es die Innenstadt“, sagt er erfreut über das zentrale Angebot. So groß die Freude über die neue Postfiliale ist, es gibt auch einen Wermutstropfen: Mangelnde Parkplätze in der Nähe des Geschäftes könnten ein Problem werden, befürchtet eine Kundin, die sich dennoch über die Bereicherung der Stadt freut.

Derzeit haben die Vargas noch Unterstützung im Postshop. Eine Vertriebsmanagerin der Deutschen Post steht während der Einarbeitung an ihrer Seite. „Wir haben mit Frau Varga und ihrer Boutique einen etablierten Partner in guter Lage gewinnen können“, betont sie.

Übrigens: Ab Montag, 3. August, wird das Angebot im Frauenzimmer um eine Lotto-Annahmestelle erweitert. Dann können Orsoyer dort auch ihren Tipp abgeben.