KWW-Geschäftsführer verteidigt Neubau : AOK-Gebäude war für KWW-Chef „nie eine Option“

„Kompromiss“: Das Kommunale Wasserwerk hat nach Anwohnerprotesten beim Entwurf für den Neubau der Geschäftsstelle auf eine Etage verzichtet. Foto: bp

Alpen/Rheinberg Geschäftsführer Georg Tigler versicherte im Alpener Rat, dass sich der Neubau der Geschäftsstelle an der Wallstege in Rheinberg vom ersten Tag an rechne, langfristig sogar extrem rentierlich sei.

Nach seinem Besuch in der vergangenen Woche beim Hauptausschuss im Rheinberger Stadthaus hat nun Georg Tigler, Geschäftsführer des Kommunalen Wasserwerks (KWW), auch den Rat in Alpen über die Pläne zum Neubau der Geschäftsstelle an der Wallstege in Rheinberg informiert. Auch in Alpen gab es aus Reihen der Politik keine Kritik, allenfalls interessierte Nachfragen, die dem Referenten durchaus einige nicht ganz unwesentliche Details entlockt haben.

So sei der Umzug des KWW von der Kamper Straße ins inzwischen leergezogene Gebäude der AOK in Rheinberg zu keiner Zeit eine Alternative zum Neubau gewesen, sagte Tigler auf Nachfrage von SPD-Fraktionschef Armin Lövenich. „Als wir im Frühjahr das Grundstück von der Stadt Rheinberg gekauft haben, war uns nicht bekannt, dass die AOK ausziehen würde“, so Tigler. Auch mit der Information hätte das nichts am eingeschlagenen Weg geändert. „Schon ein Flur im AOK-Gebäude in 1 a-Lage wäre für unseren Bedarf zu groß gewesen“, so der Geschäftsführer. „Und da sind fünf solcher Flure.“

Auch wenn Tigler zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Kostenschätzung für den Bau nennen wollte – nach Informationen unserer Redaktion kalkuliert man intern mit gut einer Million Euro – sei der Neubau von Beginn an „wirtschaftlich attraktiv, langfristig sogar hochwirtschaftlich und nachhaltig“ für das Versorgungsunternehmen.

CDU-Sprecher Sascha Buchholz, Mitglied der KWW-Gesellschafterversammlung, bezeichnete den geplanten „Schritt weg von der Miete hin zum Eigentum“ als „sehr gut“. Lob kam auch von Peter Nienhaus (Grüne), dem nicht nur die Effizienzsteigerung für die Arbeitsabläufe gefällt, sondern auch die beabsichtigte klimafreundliche Bauweise. „Alle werden profitieren“, sagte Neuhaus. Bürgermeister Thomas Ahls betonte mit Blick auf die Widerstände in der Anwohnerschaft an der Wallstege in Rheinberg, dass den KWW-Vertretern an „Verträglichkeit in der Nachbarschaft“ gelegen sei.