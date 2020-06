Neubau an Lindenallee : Alpens Ortskern erhält ein neues Gesicht

Alpen Der Alpener Bauausschuss gab einstimmig grünes Licht für die Pläne, an der Lindenallee einen Neubau mit Wohneinheiten und einem Drogeriemarkt zu errichten. Doch es sei Fingerspitzengefühl gefragt.

Im Amtsdeutsch nennt sich das eine „Zentralverträgliche Nachverdichtung innerörtlicher Baustrukturen“. Über die entsprechende Änderung des Bebauungsplanes „Ulrichstraße – Huf“ beriet am Dienstag der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. Wie sehr gerade die Gaststätte Nepicks das Ortsbild über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, machte die Anregung eines Bürgers deutlich, die Fassade doch bitte, wenn irgendwie möglich, zu erhalten oder wenigstens so weit wie möglich in den Neubau zu integrieren. „Das dürfte sehr schwierig werden und mit enormen Kosten verbunden sein. Das Gebäude gehört weder der Gemeinde, noch steht es unter Denkmalschutz. Ich bin pessimistisch, dass das zu realisieren ist“, erklärte Bürgermeister Thomas Ahls.

Ratssitzung Die Änderung des Bebauungsplans „Ulrichstraße – Huf“ steht am Dienstag, 23. Juni, in der Alpener Ratssitzung auf dem Tagesordnungsplan. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula des Pädagogischen Zentrums, Fürst-Bentheim-Str. 33. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Vollgeschosse von bisher zwei auf drei angehoben werden soll, steht eine harmonische Eingliederung in das Ortsbild weit oben auf der Agenda. „Wir sind erst ganz am Anfang, werden mit dem Investor auch unsere Vorstellungen besprechen“, so Ahls. Markus Kellings (CDU) betonte, wie wichtig die Ansiedlung eines Drogeriemarktes sei, mahnte aber auch Fingerspitzengefühl an: „Das ist ein Herzstück unserer Gemeinde, ein ganz besonderer Ort. Das merken wir an den Reaktionen der Menschen.“