Insektenfreundlicher Niederrhein Besuch an der Blühwiese im Kastaniengarten

Die Naturschutzstiftung Niederrhein (NSN) lädt für Samstag, 20. Mai, zur Exkursion in den „Kastaniengarten“ an der Dickstraße in Veen. Vor vier Jahren hat die NSN dem Garten- und Naturliebhaber Hellfried Schmitz Regio-Samen für die Einsaat einer 3000 Quadratmeter großen Blumenwiese gestiftet. Nun kann man sehen, wie’s sich entwickelt hat. Die artenreiche Magerwiese gehört zum großen Areal, das Schmitz zur Naturoase gestaltet hat mit mehr als 350 heimischen Wildsträuchern, einer Obstwiese und Trockenzonen mit Totholzhaufen. Das Nahrungsangebot für Insekten ist reichlich. Auch der Ziergarten mit ungewöhnlichen Pflanzenkombinationen und spannend gestalteten Nischen und Winkeln lohnt einen Besuch. Die Naturschutzstiftung bittet um Spenden, damit weitere Projekte möglich werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Dickstraße 12. Parken kann man auf dem Hof. Die Exkusion dauert zwei Stunden. Anmeldung bis zum 18. Mai mit Angabe von Personenzahl und Telefonnummer per Mail an steinhoff@naturschutzstiftung-niederrhein.de oder unter Tel. 02064 56737 (H. Steinhoff).