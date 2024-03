Naturschutzgebiete im Kreis Wesel Ranger bitten nur in Ausnahmefällen zur Kasse

Der Orsoyer Rheinbogen ist auch an regnerischen Tagen ein beliebtes Ziel. Aber wenn die Sonne scheint, ist hier richtig was los. Vor allem Hundebesitzer und Radler sind hier zahlreich unterwegs. Auch bei Spaziergängern steht er unverändert hoch im Kurs. Mitte der Woche und an Wochenenden ist das Naturschutzgebiet besonders unter Freizeitstress, haben die Ranger festgestellt. Der Orsoyer Rheinbogen hält bei den registrierten Ranger-Kontakten mit 687 im ganzen Jahr und im Mittel 15 pro Einsatztag die Spitzenstellung in den Naturschutzgebieten des Kreises Wesel für die Besuchergruppe der Leute, die mit dem Rad da sind. Das gilt auch für die Gruppe der Hundebesitzern mit einem Dutzend Ansprachen pro Ranger-Einsatz. Nur in der Sparte der Angler (4,6 pro Einsatz) wurde das Rheinberger Gebiet von der Rheinaue bei Voerde (5,6) überboten. In beiden Bereichen haben die Ranger mehr Angler angesprochen als im Jahr zuvor. Grundsätzlich sei 2023 die ohnehin niedrige Quote der Verwarngelder leicht gesunken, obwohl die Anzahl der Kontaktaufnahmen angestiegen sei. Dies unterstreiche die Philosophie der Ranger, die auf „Aufklärung und Information“ setzen und nur in Ausnahmefällen auf Sanktionen. Wie in den Jahren zuvor seien überwiegend Petrijünger, die unerlaubt gefischt hätten, und Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner nicht angeleint hatten, zur Kasse gebeten worden.