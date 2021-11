Karneval in Alpen : Gestylt für die närrische Zeit

Veen Da sitzt wirklich alles: Der Elferrat der Veenze Kräje hat sich im Studio C die Haare schön machen lassen. Es kann also losgehen mit der närrischen Session.

Frisch gestylt geht der Elferrat der Veenze Kräje in die neue Session. Im Haarstudio C haben sich die närrischen Männer bei Besitzerin Christiane Wefers und ihrer Mitarbeiterin Marlene Bruns den letzten Schliff geholt für die nahe Narrenzeit auf der Bühne und in der schwarzen Limousine beim Rosenmontagszug im Dorf. Erster Höhepunkt der Nach-Lockdown-Zeit ist am Samstag, 13. November, die feierliche Eröffnung ab 19.11 Uhr im beheizten Festzelt an der Gaststätte Zur Deutschen Flotte. Hier wird das Motto der Session verkündet, und der neue Mottosong feiert vierfache Premiere – neues Lied, neuer Songwriter, neue Komponistin und neue Sängerin.