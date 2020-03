Corona-Krise in Alpen : „Seelentröster“ gegen Einsamkeit

Corona-Krise in Alpen

Nachbarschaftsprojekt Seelentröster, die am Telefon alleinstehenden Menschen aus der Isolation helfen. Foto: Nachbarschaftshilfe

Alpen Corona-Krise: Alpens Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm sucht Telefon-Helfer.

Die Nachbarschaftsberatung für die Gemeinde Alpen möchte in der Corona-Krise mit Hilfe der Bevölkerung ein „Seelenwärmer-Telefon“ ins Leben rufen. Auslöser der Initiative sind Anrufe in der Koordinierungsstelle im Rathaus von Frauen und Männern, die allein in ihren eigenen vier Wänden leben und nicht die Möglichkeit haben, durch digitale Medien ihre Kontakte aufrecht zu erhalten.