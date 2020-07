Nachbarschaftsberatung in Alpen und Sonsebck : Dörfliches Netzwerk soll wachsen

Die Nachbarschaftsberater in Alpen haben sich zum geselligen Austausch unter freiem Himmel getroffen. Foto: Leader

Sonsbeck/Alpen Nachbarschaftsberatung in Sonsbeck kommt jetzt mit Sprechstunden auch in die Ortsteile. Das Projekt in Alpen sucht weitere Helfer und will sein Angebot ausbauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alpens Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm hat alle 18 ehrenamtlich tätigen Nachbarschaftsberater der Gemeinde zu einem Austauschtreffen in geselliger Runde eingeladen – im Freien, selbstverständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Es kam Köstliches auf den Tisch. Beim Essen wurden vergangene, aktuelle und künftige Themen reflektiert und gemeinsam neue Aktionen geplant.

Die Nachbarschaftsberatung versteht sich als Weiterentwicklung des Mit- und Füreinanders in einer Dorfgemeinschaft. Um trotz steigenden Alters so lange wie möglich eigenständig in den eigenen vier Wänden leben zu können, sei ein vielfältiges Unterstützungsnetzwerk notwendig. Dieses aufzubauen und zu nutzen, ist das Ziel des sozialen Leader-Projektes.

Die Nachbarschaftsberater erbringen keine pflegerische, hauswirtschaftliche oder landwirtschaftliche Dienstleistung. Sie unterstützen Menschen dabei, die richtigen Hilfen zu erhalten und Hürden abzubauen. Die ehrenamtlichen Berater haben die Rolle eines Wegweisers. „Wir wissen, wer was weiß – und wenn nicht, finden wir es heraus“, so Sonja Böhm.

Die Nachbarschaftsberatung versteht sich als unbürokratische, trägerunabhängige Anlaufstelle vor Ort für hilfsbedürftige und ältere Menschen und deren Angehörige. Die Berater werden gratis geschult. Darüber werden bei regelmäßigen Treffen Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze für Problemstellungen besprochen. Die Koordinatorin steht ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Wer sich angesprochen fühlt und dazu beitragen möchte, das Leader-Projekt zu einer großen Gemeinschaft wachsen zu lassen, sei jederzeit willkommen.

Auch die Nachbarschaftsberatung in Sonsbeck weitet nach der Pandemie-Bremse ihre Arbeit aus. Am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. August, können sich erstmals Bürger in Hamb und Labbeck beraten lassen. Die Leader-Nachbarschaftsberatung der Gemeinde bietet an den beiden Tagen erstmals eine Sprechstunde vor Ort an.

Koordinatorin Gabriele van Royen wird dann in Hamb im Hubertushaus und in Labbeck im ehemaligen Pfarrheim anzutreffen sein, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Sie steht dann für alle Anfragen im Rahmen des Leader-Projektes Nachbarschaftsberatung zur Verfügung. Interessierte können an den jeweiligen Tagen ohne Terminabsprache vorbeischauen und sich über das Angebot informieren.

Die erste Sprechstunde in Hamb findet am Dienstag, 11. August, um 9 Uhr im Hubertushaus statt. Labbeck startet dann einen Tag später am Mittwoch, 12. August, ebenfalls um 9 Uhr im ehemaligen Pfarrheim. Wenn das Angebot gut angenommen wird, werden jeden zweiten Dienstag beziehungsweise jeden zweiten Mittwoch im Monat weitere Sprechstunden folgen. Bürger der angrenzenden Ortschaften sind ebenfalls willkommen.

Für Rückfragen oder eine Terminvereinbarung ist Sonsbecks Nachbarschaftskoordinatorin Gabriele van Royen unter Tel. 02838 36 159 erreichbar.

(RP)