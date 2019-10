Nachbarschaftsberatung in Alpen : Wegweiser für Nachbarn in Nöten

Alpen Alpens ehrenamtliche Nachbarschaftsberater suchen weitere Verstärkung.

Unter dem Motto „Was war los und was steht an“ hatte die hauptamliche Koordinatorin Sonja Böhm alle ehrenamtlichen Nachbarschaftsberater zum Austausch eingeladen. In geselliger Runde wurden vergangene, aktuelle und künftige Themen reflektiert und gemeinsame Aktionen geplant.

Die Nachbarschaftsberatung will das traditionelle Mit- und Füreinander in der Dorfgemeinschaft weiterentwickeln. Um trotz steigenden Alters so lange wie möglich eigenständig in den eigenen vier Wänden leben zu können, ist ein Unterstützungsnetzwerk hilfreich. Dieses aufzubauen und zu nutzen ist das Ziel des sozialen Leader-Projektes.