Nachbarschaftsberatung in Alpen : Nachbarschaftsberatung in Corona-Zeiten gefordert

15 „Seelentröster“ halten Kontakt zu alleinstehenden, oftmals älteren Menschen in Alpen und arbeiten so gegen die aktuell große Gefahr von Isolation und Vereinsamung.

Alpen Die meisten älteren Menschen wünschen sich, dass sie so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Dazu möchte das Leader-Projekt Nachbarschaftsberatung beitragen mit einem Netzwerk aus ehrenamtlichen Beratern. Sie stehen als unbürokratische, unabhängige Ansprechpartner für alle Lebenslagen zur Verfügung und unterstützen bei der Vermittlung von Hilfen, entlasten Angehörige und fungieren als Impulsgeber. Übergeordnetes Ziel ist die Stärkung der selbstständigen Lebensführung und damit die Vermeidung beziehungsweise Verzögerung vollstationärer Pflege nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär.“

Damit ihre sozialen Beziehungen auch in der Corona-Krise nicht einschlafen, halten die derzeit 15 Nachbarschaftsberater telefonischen Kontakt. Wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht, finden vereinzelt Besuche im Freien statt. Die Beratung für schwule und lesbische Menschen durch Nachbarschaftsberater Mario Berwanger findet derzeit nur telefonisch (0151 56094996) oder per E-Mail (m.berwanger66@t-online.de) statt.

Die ehrenamtlichen Aktivitäten laufen bei Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm zusammen. Sie bietet Beratung per Telefon, WhatsApp und E-Mail an, in Notfällen auch Besuche. Zudem organisiert sie öffentliche Veranstaltungen und initiiert kostenlose „Angebote zur Stärkung des Für- und Miteinanders in der Dorfgemeinschaft“. Zum Beispiel das Demenzcafé „Anno Dazumal“ sowie das Format „Jung schult Alt“ – Handyseminare für Senioren in Kooperation mit der Sekundarschule und der Dorfwerkstatt. Beide Angebote können in Pandemie-Zeiten nicht stattfinden.