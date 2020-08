Kultur in Vierbaum : Abgesagt: Die Garagentore bleiben unten

Eine ganz besondere Nachbarschaft: Am Lohmühler Weg wohnt auch „Blauschäfer“ Bonk, der sein Haus mit „Kätzchen“ geschmückt hat. Foto: Nachbarschaft

Rheinberg-Vierbaum Am Lohmühler Weg in Vierbaum ist die Vorfreude auf ein Nachbarschaftsfest in Enttäuschung umgeschlagen. Die Behörden erwarten viele Besucher und machen auf Vorgaben aufmerksam. Die Initiatoren wollen kein Risiko eingehen.

Ein Telefonat aus dem Stadthaus hat gereicht. Nach nur wenigen Minuten war die Vorfreude in Ernüchterung umgeschlagen. Die Nachbarschaft am Lohmühler Weg in Vierbaum hat ihr für Sonntag geplantes Event unter dem Appetit anregenden Titel „Trödel, Power­snacks und Pop“ kurzfristig abgesagt.

Im Ordnungsamt hatte man aufmerksam in der RP die kleine Ankündigung für das einladende Geschehen hinter geöffneten Garagentoren gelesen. „Ein freundliche Mitarbeiterin der Verwaltung hat mir deutlich gemacht, dass dies eine Kulturveranstaltung mit Musik, Essen und Trinken sei“, sagte Canay Philippen (47), eine der Initiatorinnen für den Sonntag, der weit draußen in schöner Natur ein besonderer werden sollte.

Doch so etwas braucht den amtlichen Segen. Und der braucht einen Antrag und zeitlichen Vorlauf. Gerade in Pandemie-Tagen. „Den hätten wir bei einigen Abstrichen kurzfristig vielleicht sogar noch bekommen“, erzählt die 47-Jährige weiter und ergänzt: „Aber wir wären für alle denkbaren Schäden verantwortlich gewesen. Das Risiko können und wollen wir nicht eingehen.“ Aus die Maus.

Canay Philippen, Initiatorin des Festes: „Wir waren total naiv.“ Foto: Nachbarn

Canay Philippen, professionelle Sängerin, wird also auch zum Abschluss vor ihrer Hauseinfahrt keine Kostprobe ihres musikalischen Tuns, schon gar kein Konzert geben. Auch die Wanderung um den Lohmühler See muss, wenn überhaupt, jeder auf eigene Faust unternehmen. Die Gefühlslage der Musikerin ist zwiegespalten: Sie ist einerseits „traurig“, anderseits „heilfroh“, weil die Verwaltung im Vorfeld auf die Vorgaben aufmerksam gemacht hat. „Das hätte teuer, im schlimmsten Fall katastrophal für uns enden können.“ Also kein Vorwurf ans Stadthaus. Eher Verständnis und Einsicht.

„Wir sind spontan und viel zu naiv an die Sache herangegangen“, räumt Philippen ein. Am Anfang war die Idee am Gartenzaun, „mal wieder was mit allen Nachbarn zu machen“. Das nahm schnell Fahrt auf. Die Begeisterung führte dazu, auch andere an dem Event teilhaben zu lassen. Zumal in den eigenen Reihen kreative Köpfe ihr Talent gern vor Publikum zeigen.

Wie „Blauschäfer“ Rainer Bonk, der nicht nur seine „Erdmännchen“ auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort laufen lässt, sondern auch seine Hausfassade mit großen bunten Kätzchen zum Kunstobjekt gemacht hat – als Manifest eines seiner tierischen Projekte. „Wir haben nicht mit riesigem Zulauf gerechnet“, so Philippen, die in corona-krisenfreien Zeiten ihr Geld damit verdient, bei Veranstaltungen in der ganzen Republik all das zu singen, „was im Radio läuft“. Sie ist vor fünf Jahren aus Köln aufs niederrheinische Land gezogen und hier glücklich unter „super netten Nachbarn“.

An Corona habe man bei der Vorbereitung schon gedacht. Aber nicht so amtlich. „Klar, wir hatten Schilder, die auf die Abstandsregeln hinweisen“, so Philippen, „und für Leute, die was anfassen wollen, gab’s Desinfektionsmittel.“ Aber für grünes Licht der Behörden hätte das „Hygienekonzept light“ nicht gereicht. Also blieb nur, das Ganze abzusagen. Erst wollten sich die Nachbarn im Biergarten am Schwarzen Adler trösten. Aber auch den Gedanken haben sie schnell wieder begraben. Nun bleibt jeder zu Hause, und die Garagentore bleiben unten.