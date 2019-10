Autobahnbaustelle A 57 : Die Ausfahrt Alpen ist jetzt dreispurig

Die Ausfahrt Alpen von der A 57 auf die B 58 ist jetzt dreispurig. Zwei Pfeile führen nach links Richtung Rheinbrücke, der rechte Pfeil weist Richtung Geldern. Doch noch sind nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen. Jetzt ist die Auffahrt gen Holland dicht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Nach zehn Wochen können Autofahrer wieder in Alpen die A 57 verlassen. Dafür ist die Auffahrt nach Sonsbeck dicht.

Viele Autofahrer können aufatmen. Seit Beginn der Woche ist die Ausfahrt Alpen an der A 57 wieder offen. Damit gehen nach gut zweieinhalb Monaten Bauzeit die Notwendigkeit, Umwege zu fahren zu Ende. Anfang August hatte Straßen NRW die Ausfahrt aus Fahrtrichtung Krefeld dicht gemacht. Sie musste saniert und ausgebaut werden, da die alte Anlage insbesondere im Feierabendverkehr für erhebliche Probleme auf der Bahn gesorgt hat. Der Anschluss an die B 58 ist noch nicht abschließend markiert. Doch der Verkehr Richtung Rheinbrücke oder Richtung Geldern kann wieder fließen. Dagegen ist nun die Zufahrt auf die A 57 in Fahrtrichting Niederlande dicht. Vermutlich bis Ende des Monats.

Auch auf der Autobahn selbst wird Richtung Niederlande auf einer Strecke von rund einem Kilometer noch weiter gearbeitet. Doch das Ende der „ewigen“ Autobahn-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck ist in Sicht. Wie Norbert Cleve, Sprecher von Straßen NRW in Krefeld, auf Anfrage bestätigte, muss auf der jetzt wieder offenen Ausfahrt noch an der Rampe gearbeitet werden. Die Markierungen zur sauberen Einmündung auf die B 58 müssen angepasst und auch die Ampel neu geschaltet werden.

Info Es fehlt noch der Anschluss in Sonsbeck Schlusspunkt Im nächsten Jahr aber sind noch die Anschlussstellen Sonsbeck an der Reihe, so Norbert Cleve. Wann genau, ist offen. Umleitungen Für die Zeit, in der Auf- und Zufahrten sich sind werden Umleitungen ausgeschildert.

Die Ausfahrt ist auf drei Spuren ausgebaut worden, zwei führen nach links in Richtung Wesel, die dritte für Rechtsabbieger gen Westen. Pendler, die die Autobahn hier regelmäßig verlassen, wundern sich. Doch der Ausbau sei notwendig geworden, so Cleve, weil es insbesondere in den verkehrsreichen Nachmittagsstunden gehakt habe. Weil Autos nicht schnell genug auf die B 58 abfließen konnten, bildeten sich regelmäßig nicht ungefährliche Rückstaus bis auf die schnelle Holland-Linie.

Wenn nun auch der Anschluss Spuren auf die Weseler Straße hergestellt sei, könne das Überlastungsproblem des Astes als gelöst gelten. Auch die Auffahrt Richtung Holland, die nun wegen der Sanierung dicht ist, sei in knapp drei Wochen – spätestens – wieder offen.

Auch auf der Autobahn Richtung Sonsbeck wird noch gearbeitet. Hier wird der Verkehr auf einer Länge von etwa einem Kilometer auf der linken Spur über die Mittelleitplanke geführt, so dass die rechte Fahrbahn erneuert werden kann. Sobald das erledigt sei, sei die linke Spur an der Reihe. Ende des Jahres sollen hier die letzten Bauarbeiter abgezoegen sein, so der Plan.

Straßen NRW hat dann den kompletten Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen auf elf Kilometer Länge erneuert. Dazu gehörte die umfassende Sanierung der Fahrbahn mit Markierungsarbeiten, die Entwässerung im Mittelstreifen und an den Fahrbahnrändern, die Erneuerung der Leitplanken im Mittelstreifen und an den Fahrbahnrändern, die Instandsetzung der Unterführungen, Lärmschutz auf den Brücken sowie neue Lärmschutzwände im Bereich Sonsbeck auf rund 500 Metern. Auch Wildschutzzäune wurden erneuert.