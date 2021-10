Schützentradition in Alpen : Klimaschutzpreis fürs gedämmte Dach

Schützentradition in Alpen

Alpen Westenergie belohnt den Einsatz der Bruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill für die energetische Verbesserung ihres Schützenhauses. Hohe Auszeichnungen für Andreas Költgen und David Ingenfeld bei der Jahreshauptversammlung.

Die St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Bönning-Rill 1947 ist von Westenergie mit dem Klimaschutzpreis in der Gemeinde Alpen ausgezeichnet worden. Dadurch flossen nun 1000 Euro in die Bruderschaftskasse. Außerdem freuen sich die Schützenbrüder, dass sie sich nach einjähriger Pandemie-Pause wieder mal versammeln konnten, um endlich den Ehrungsstau bei den Jubilaren aufzulösen.

Der Klimaschutzpreis wurde der Bruderschaft verliehen, weil sie das Dach ihres Schützenhauses am Römerweg 22 wärmegedämmt haben, um so die Energieeffizienz zu steigern. Somit schreitet die Sanierung des Schützendomizils voran. „Die kreativen Ideen rund um den Schutz von Klima und Umwelt in unserer Gemeinde beeindrucken uns immer wieder“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls.