Nach Lkw-Brand auf A57 Böschung bei Alpen fängt erneut Feuer

Am Dienstagabend ist es an einer Böschung an der Autobahn 57 bei Alpen wieder zu einem Brand gekommen. Wie die Alpener Feuerwehr berichtet, sei sie gegen 20.49 Uhr alarmiert worden. Demnach hat es genau in dem Bereich, an dem am Montag ein mit mehreren Tonnen Lithium-Ionen-Akkus beladener Lkw ausbrannte, einen Entstehungsbrand in der Vegetation gegeben.