Dank an Helferin : Couragierte Alpenerin gefunden

Alpen Die couragierte Alpenerin, die der gestürzten Aylin Wall auf dem Rathausplatz zu Hilfe geeilt war, wurde gefunden.

„Sie hat den Aufruf in der Zeitung gelesen und mich über ihre Tochter auf Facebook kontaktiert“, freut sich Aylin Wall. Getroffen haben sich die beiden noch nicht, weil ihre Helferin derzeit noch im Sauerland weilt. Das soll in den kommenden Tagen aber nachgeholt werden.

Am Altweiberdonnerstag war Aylin Wall auf dem Rathausplatz in Alpen mit ihrem vierjährigen Sohn unterwegs gewesen, als ihr Bein wegen eines chronischen Fußleidens weggeknickt war und sie zu Fall kam. Sie konnte nicht alleine aufstehen und viele Passanten gingen an ihr vorüber, ohne zu helfen, obwohl sie laut Wall ihre Notsituation deutlich wahrnahmen. Dann kam eine Frau auf einem Fahrrad vorbei, half ihr auf, setzte ihr Kind ins Auto und fuhr sie nach Hause. In der Aufregung hatte Aylin Wall vergessen, nach dem Namen der Frau und einer Telefonnummer zu fragen.