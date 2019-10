Bienen : Leere Honig-Gläser bitte spülen!

In einem Rheinberger Bienenbestand ist Anfang voriger Woche die Faulbrut festgestellt worden. Bisher gibt es im Kreis Wesel keinen weiteren Seuchenfall. Fachleute raten Verbrauchern, ihren Honig bei regionalen Imkern zu kaufen.

Bienen schwirren um die Öffnungen des Altglas-Containers, gierig suchen sie nach Resten von Marmelade, Nuss-Nougat-Creme – und finden hoffentlich keinen Honig, denkt Imker Dirk Gaebelein jedes Mal, wenn sich ihm ein solches Bild bietet. Denn Honigreste im Altglas sind ein häufiger Übertragungsweg für die Amerikanische Faulbrut (AFB). Die ist vorige Woche in einem Bienenstand in Rheinberg festgestellt worden. Deswegen ruft Gaebelein die Verbraucher zu mehr Umsicht auf.

„Für den Imker ist es ein Drama“, sagt Gaebelein und verdeutlicht damit die Auswirkungen der anzeigepflichtigen Tierseuche. Das bestätigt auch Ernst Berns, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Alpen-Rheinberg-Sonsbeck. Im schlimmsten Fall müsse das gesamte Bienenvolk vernichtet werden. Laut Informationen des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit werden die Bienen in den meisten Fällen verbrannt. In einem Bienenvolk leben im Sommer bis zu 50.000 Tiere, schätzt Gaebelein. Der Hobby-Imker aus Xanten hat selbst sechs Bienenvölker.

Lebensleistung Eine einzelne Honigbiene „produziert“ in ihrem kurzen Leben (bis zu 152 Tage) zwischen 2,5 und 3 Gramm Honig. Dafür muss sie etwa die dreifache Menge an Nektar sammeln.

Um den betroffenen Bienenstand in Rheinberg wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Das zuständige Veterinäramt untersucht nun, ob weitere Bienenvölker im Kreis Wesel betroffen sind. Bisher sei das nicht der Fall, die Überprüfung von Bienenvölkern und Futterproben durch einen Bienensachverständigen dauere aber noch an, hieß es vom Veterinäramt Wesel auf Nachfrage unserer Redaktion.

Was eine solche Sperre für die betroffenen Imker bedeutet, geht aus den Informationen des Veterinäramts hervor: Da die AFB-Sporen langlebig und widerstandsfähig sind, dürfen Gerätschaften, die Bienenbeute, also die Behausung der Bienen, und ihre Bewohner nicht aus dem Bienenstand entfernt werden. Auch gelten Nutzungs- und Verwertungsverbote – Bienen aus dem betroffenen Stand dürfen also nicht weiterverkauft werden, dort gewonnener Honig darf nicht in den Handel gelangen. Für den Menschen ist die AFB jedoch unbedenklich.