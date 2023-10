Nach Auflösung der KFD Orsoy Tränen und Tratsch beim letzten Treffen

„Gertrud, komm, der Fotograf ist da“, ruft eine aufgeweckte Frauentruppe im Gleichklang. Gertrud Lindhauer ist Schriftführerin bei der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Nikolaus Orsoy. Beziehungsweise sie war es bis zur Jahreshauptversammlung Anfang Juli im Alten Zollhaus am Rheintor. Denn an diesem Abend musste das Vorstands-Team mit Sprecherin Maria Lillot, Kassiererin Regina Vasen und Schriftführerin Gertrud Lindhauer schweren Herzens die Auflösung der KFD Orsoy bekannt geben. Als Grund hatte das Leitungs-Team Überalterung angegeben. Die drei Damen hatten vergeblich nach Frauen in der Gemeinschaft gesucht, die ihre Vorstandsämter übernehmen wollten.