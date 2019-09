Alt, gesund und lecker : Nabu lädt auf Alpens Streuobstwiese

Alpen Alpen feiert die alten Obstsorten auf dem Ratsbongert.

Die Äpfel sind reif, die Ernte läuft auf Hochtouren. Da ist die Zeit reif, dass der Nabu wieder auf den Obstbongert bittet, mit ihm Streuobstwiesenfest zu feiern. Um 11 Uhr am Sonntag geht’s los, ganz zwanglos ohne viel Gedöns. Das Programm in lockerer Atmosphäre ist reizvoll. Nur der Blick gen Himmel ist ein wenig sorgenvoll. „In den zurückliegenden sechs Jahren sind wir von der Sonne verwöhnt worden“, sagt Nabu-Vorsitzender Christian Chwallek. Er hofft, dass es auch diesmal passt.

Es reifen Überlegungen, mit den Früchten Wertschöpfungsketten zu bilden, die Ernte künftig auf dem Wochenmarkt zu verkaufen und/oder im örtlichen Supermarkt. „Regional liegt im Trend“, so Chwallek. Regionale Produkte sind ein Schwerpunkt der 50 Marktbeschicker auf der Streuobstwiese mit Genüssen aller Art und Kunsthandwerk. Auch die Saftpresse ist wieder da, an der jeder seinen gesunden Fruchtcocktail herstellen kann. An die Pomologin kann sich wenden, wer wissen möchte, was sein altes Bäumchen für rätselhafte Früchtchen abwirft.