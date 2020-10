Naturschutz in Alpen : Ein Früchtchen, dieser Kaiser Wilhelm

Alpen Eine lange Schlange vorm Nabu-Obststand am Ratsbongert in Alpen zeigt, dass traditionelle Früchte von der Streuobstwiese immer beliebter werden. Dass hier jeder auch ernten darf, hat sich noch nicht herumgesprochen.

Regionale Produkte wie Äpfel oder Birnen liegen nicht nur wegen ihrer CO 2 -Bilanz im Trend. Gepaart mit der Bio-Qualität von Streuobstwiesen und einer einzigartigen Geschmacksvielfalt alter Sorten erfreut sich heimisches Obst von hochstämmigen Bäumen wachsender Beliebtheit. In Alpen kann man diese und noch viele weitere Produkte beim jährlichen Streuobstwiesenfest probieren und gleich mitnehmen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Bei gutem Wetter kommen rund 10.000 Menschen zu diesem Fest. Das lässt sich unter Einhaltung der Corona-Richtlinien nicht durchführen“, sagt Christian Chwallek, stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu NRW und Leiter der Ortsgruppe in seinem Wohnort Alpen, mit Bedauern.

Weil die Äpfel und Birnen sich aber nicht an diese Regeln halten und Abnehmer brauchen, hat der Nabu sich dazu entschlossen, einen Verkaufsstand am Rande des vor gut neun Jahren angelegten Alpener Ratsbongerts aufzustellen. Schon bevor der öffnete, bildete sich am Dahlacker eine lange Schlange. „Wir sind überrascht, wie groß der Andrang ist. Das zeigt, dass die Menschen unsere Idee unterstützen“, sagt Chwallek erfreut. Und so hat Nabu-Mitarbeiter Franz-Wilhelm Ingenhorst, der regelmäßig Kurse zum richtigen Schnitt der Hochstämme leitet, alle Hände voll zu tun, um die vier Zentner Obst von Streuobstwiesen aus der Region an die Kundschaft auszugeben.