Ein Fest für Obstfreunde : Nabu lädt wieder zum Fest auf die Streuobtswiese

Reife Früchte und viel Programm locken wieder auf die Streuobstwiese auf den Ratsbongert in Alpen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Mitten in der Apfelernte wird auf dem Ratsbongert in Alpen wieder genussvoll gefeiert.

Eine mittlerweile liebgewordene Tradition wirft ihre Schatten voraus. Am letzten Sonntag im September, 29. September, findet auf dem Ratsbongert am Dahlacker das siebte Streuobstwiesenfest statt. Auch diesmal wird Alpen dabei zum Mittelpunkt für Regionalvermarktung, regionale Wertschöpfungsketten und Nachhaltigkeit am Niederrhein. Seit seinem Start vor sechs Jahren ist das Streuobstwiesenfest zum Selbstläufer geworden und steht für hochwertige exklusive Produkte. Die Mischung aus Produkten rund um die Streuobstwiese, der Bauernmarkt mit regionalen, ökologisch erzeugten Produkten und der hochwertige Kunsthandwerkermarkt laden zum Verweilen ein. Für den Genuss mit allen Sinnen sorgt neben kulinarischen Köstlichkeiten auch das Live-Musikprogramm von Irish Folk bis zu Blues und Rock. Das Alpener Streuobstwiesenfest ist stets Teil der bundesweiten Aktion „Tag der Regionen“, das diesmal unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“ steht – wie maßgeschneidert für die von 10 bis 17 Uhr stattfindende Großveranstaltung.