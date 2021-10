Klimaschutz in Alpen : Nabu verkauft wieder Äpfel und Birnen von der Streuobstwiese

Saisonal und regional: Der Nabu verkauft das geerntete Streuobst am Freitag wieder am Ratsbongert in Alpen. Foto: Nabu

Alpen Die Ernte auf niederrheinischen Streuobstwiesen ist eingefahren. Am Freitag kann man die Früchte in Alpen direkt beim Nabu kaufen. Aber es gibt auch einen digitalen Stand für Äpfel und Birnen.

Der Nabu in Alpen bietet deshalb am Freitag, 22. Oktober, wieder von 14 bis 16 Uhr auf dem Ratsbongert am Dahlackerweg Äpfel und Birnen von regionalen Streuobstwiesen zum Verkauf an. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf besonders lagerfähigen Sorten wie beispielsweise dem Eifeler Rambour und dem Schöner von Boskoop. Größere Bestellungen von Lageräpfeln sollten besser vorher telefonisch unter Tel. 02802 80427 reserviert werden, rät der Nabu.