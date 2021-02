Ehrenamt in Alpen : Qualifiziert für die Jugendarbeit

Ehrenamt in Alpen

Menzelen Die Mehrzahl der Mitglieder im Musikverein Menzelen sind Kinder und Jugendliche. Daher wird sehr viel Wert auf die Schulung der Jugendwarte und Betreuer gelegt.

Menzelen Aktuell zählt der Musikverein Menzelen 316 Mitglieder. Davon sind 136 in den Ensembles musikalisch aktiv. 90 Kinder und Jugendlichen machen davon den großen Teil aus. Darauf ist der Musikverein sehr stolz ist. Mit Ausflügen und Unternehmungen schafft der Musikverein Menzelen nicht nur einen Ort zum gemeinsamen Musizieren, sondern auch die Möglichkeit, neue Freunde zu finden und Gemeinschaft zu leben.

Für die Planung der Ausflüge sind die Jugendwarte und Betreuer verantwortlich. Das Team mit Ann-Marleen und Marie-Sophie Wanders, Jessica Weber, Marius Moldenhauer und Luis Baus versucht, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Highlight ist immer vor allem die Musikerfreizeit.

Um allen gerecht zu werden und eine gute Vertrauensbasis auch für Eltern zu schaffen, haben sich Ann-Marleen und Marie-Sophie Wanders sowie Jessica Weber schon vor vier Jahren eine Ausbildung zum Jugendleiter absolviert. Mit anderen Jugendlichen aus unterschiedlichsten Vereinen haben sie an Schulungen zum Erwerb der Jugendleiterkarte (Juleika) teilgenommen und viel über den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Verhalten in Gefahrensituationen erfahren sowie viele neue interaktive Spiele kennengelernt, die bei jedem Ausflug gut ankommen.

Berufsinformation in Geldern

Berufsinformation in Geldern : Tag der Ausbildung findet diesmal nur virtuell statt – wie das funktioniert

Berufsstart in Mettmann

Berufsstart in Mettmann : „Ausbildung nicht schleifen lassen“

In der Corona-Situation haben die drei jungen Leute an Online-Workshops teilgenommen, um ihre Juleika zu verlängern. Sie wollen weiter auf dem neusten Stand sein, was die Jungendarbeit betrifft, und Kindern und Jugendlichen ihres Vereins nach der Zwangspause wieder einiges bieten.