Ehrung für Vorsitzenden des Musikvereins Menzelen Seit 40 Jahren für die Musik im Einsatz

Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählten für den Verein zum einen die Teilnahme am WDR2-Weihnachtswunder mit den damit verbundenen Geldsammelaktionen sowie dem Spiel auf der Bühne vor dem Glashaus in Düsseldorf. Zum anderen hätten die Blechbläser tolle Erfahrungen bei einer professionellen Mundstückberatung durch einen geschulten Professor in den Niederlanden sammeln können, hieß es in den Berichten. Ebenfalls sei es der Jugend des Vereins ermöglicht worden, einen Tag mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr zu verbringen und hinter die Kulissen der Berufsmusiker zu schauen. Zur Wertschätzung des Engagements bei den Proben und Aufritten wurden Leonie Mosters, Julia Kolodzy und Klaus Rüttiger geehrt.