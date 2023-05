Urkunden und Lorbeerkränze für Jubilare Harmonie im Musikverein Menzelen

Der Musikverein hat einige Auftritte geplant. Er spielt am Sonntag, 18. Juni, ein Sommerkonzert beim Schützenfest in Bönning-Rill. Zudem ist der Musikverein am 23. und 24. September am Oktoberfest in der Gaststätte Zur deutschen Eiche beteiligt. Die Kinder und Jugendlichen werden darüber hinaus wieder ein Adventsfenster gestalten und es am 19. Dezember öffnen.